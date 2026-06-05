Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirecek mi, yükseltecek mi?

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Enflasyon rakamları sonrası Merkez Bankasının yapacağı hamle merak ediliyor. Yakın zamanda kamuoyuna duyurulacak faiz kararı öncesi net tarih bilgisi almak isteyenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" diye soruyor. Öte yandan faizlerin düşürülüp düşürülmeyeceği de bir başka tartışma konusu...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayını pas geçecek ve bir sonraki toplantısını 11 Haziran'da gerçekleştirecek. Karar kamuoyu ile saat 14.00'te paylaşılacak.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti de 18 Haziran'da yayımlanacak.

Uzmanlar faiz indirimi beklemezken faizlerin yüzde 37'de sabit kalacağını öngörüyor.