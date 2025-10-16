Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekim ayında bir toplantı daha gerçekleştirecek. Eylül ayında 250 baz puan indirime giden Merkez'in bu toplantıda faiz düşürüp düşürmeyeceği merak ediliyor. Henüz tarihleri bilmeyenlerin sıkça başvurduğu soru ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" oluyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararına sayılı günler kaldı. Eylül ayı enflasyon rakamlarının yüksek gelmesi nedeniyle TCMB'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken toplantı tarihini öğrenmek isteyenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 23 Ekim Perşembe günü açıklayacak. Merkez kararını saat 14.00'de duyuracak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Piyasalar, eylül ayında gelen yüksek enflasyon nedeniyle Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.