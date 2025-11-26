Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası'ndan faiz indirimi gelecek mi?
Piyasalar, yatırımcılar, ekonomiyi yakından takip edenler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı bekliyor. Kasım ayının sonlarındayız ve bu ay toplantı yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. Sık sık tekrar eden soru ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" oluyor.
Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Banka art arda 3 toplantıda faiz indirimine gitti. Beklentiler önümüzdeki toplantıda da faizlerin ineceği yönünde... Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
TCMB toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay toplantı yapmayacak. Yılın son toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleşecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Ekonomistler, ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez'in indirim yönünde cesaretlendirebileceğini değerlendiriyor. Genel kanı 100 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde...