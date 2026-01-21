Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler ne kadar düşecek?
Merkez Bankası faiz kararına sayılı saatler kaldı. Anketlere göre faizlerin 150 baz puan indirilmesi bekleniyor. Ekonomiyi yakından takip edenler toplantı tarihini ve faizlerin açıklanacağı saati öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan çıkacak karara çevrilirken, toplantının tarihi ve açıklama saati merak ediliyor. Faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu yoğunlaşıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
TCMB’nin faiz kararı 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak. Hemen ardından karar metni yayımlanacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.