Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB faiz indirecek mi?
Merkez Bankası ekim ayında 100 baz puan faiz indirimine gitti. Böylelikle son 3 toplantıda toplamda 650 baz puan faiz indirimi gerçekleşti. Şimdi bir sonraki toplantının tarihi merak edilirken "TCMB faiz indirecek mi" sorusu sıklaşıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası belirli dönemlerde toplantı gerçekleştiriyor. Merkez son toplantısını ekim ayında yaptı. Bu toplantıda faizler yüzde 40.50'den 39.50'ye düştü. Kasım ayında toplantının yapılıp yapılmayacağı sorgulanırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman", "TCMB faiz indirecek mi" sorusu sıklaşıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay toplantı yapmayacak. Yılın son toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleşecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Ekonomistler, ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez'in indirim yönünde cesaretlendirebileceğini değerlendiriyor. Genel kanı 100 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde...