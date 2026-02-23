Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB faizleri düşürecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın atacağı adımlar merak konusu oldu. Yatırımcılar ve mevduat sahipleri, faiz politikasında değişiklik olup olmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Her gün sıklaşan soru "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" oluyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.