Merkez Bankası faiz kararı öncesi kritik anket
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 10 Eylül’de açıklayacağı faiz kararı öncesinde AA Finans’ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan 25 ekonomistten 24’ü politika faizinin yüzde 37’de sabit tutulmasını beklerken, yalnızca bir ekonomist 100 baz puanlık faiz indirimi öngördü.
Piyasaların yakından takip ettiği eylül ayı faiz kararı için ekonomistlerin beklentileri büyük ölçüde aynı noktada birleşti. AA Finans’ın düzenlediği ankette politika faizinin sabit bırakılacağı yönündeki tahmin belirgin biçimde öne çıktı.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını 10 Eylül Perşembe günü yapılacak toplantının ardından açıklayacak.
25 ekonomistten 24’ü faiz değişikliği beklemiyor
AA Finans’ın eylül ayı PPK toplantısına yönelik beklenti anketine 25 ekonomist katıldı.
Ekonomistlerden 24’ü TCMB’nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde tutacağını tahmin etti.
Sadece bir ekonomist ise Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 36’ya çekeceği beklentisini paylaştı.
Eylül ayı faiz beklentisinin medyanı yüzde 37
Ankette ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 olarak hesaplandı.
Buna göre AA Finans anketindeki genel beklenti, TCMB’nin eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağı yönünde oluştu.
2026 yıl sonu faiz beklentisi yüzde 35
Ankette yalnızca eylül ayı kararı değil, 2026 yıl sonu politika faizi beklentileri de soruldu.
Ekonomistlerin 2026 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 35 olarak hesaplandı.
Bu tahmin, ekonomistlerin eylül toplantısı için oluşan yüzde 37’lik medyan beklentisinin 2 puan altında bulunuyor.
TCMB temmuz ayında faizi yüzde 37’de tutmuştu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemişti.
TCMB, söz konusu toplantıda politika faizini yüzde 37’de sabit tutmuştu. Eylül ayı faiz kararının açıklanacağı PPK toplantısı ise 10 Eylül’de gerçekleştirilecek.