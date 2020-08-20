Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Mevcut sıkı politikaya devam

20 Ağustos 2020

DÜNYA ONLINE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayındaki tarihi Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında; politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25 seviyesinde bırakırken, mevcut sıkılaştırma politikasına devam edileceğini mesajını verdi.

Bazı ekonomistler beklese de faiz koridorunun üst bandı ve GLP faizinde değişikliğe yönelik karar metninde bir ifade yer almadı. Gecelik (O/N) faizi yüzde 9,75, Geç Likidite Penceresi (LON) faizi de yüzde 11,25 seviyesinde.

Fonlama maliyeti yüzde 9,37

Merkez Bankası, 7 Ağustos’tan bu yana piyasayı haftalık vadede politika faizi yerine, faizin tekliflerle şekillendiği geleneksel ihaleyle fonluyor. Merkez Bankası bugünkü faiz toplantısı öncesinde geleneksel yöntemle repo ihalesi düzenleyerek sıkılaştırmaya devam etmişti. Geleneksel yöntemle açılan repo ihalesinde ortalama yüzde 11,13 basit faizden 10 milyar TL fonlama sağlandı. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla yüzde 9,37'ye yükseltti. TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB, 7 Ağustos'tan beri haftalık vadede politika faizinden fonlama sağlamıyor.

Toparlanma ve belirsizlik vurgusu

PPK karar metninde, "Sıkılaştırma adımları makro finansal istikrarı destekler" ifadesi yer alırken; salgının ilerleyişine bağlı olarak ise iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizliklerin önemini koruduğuna dikkat çekildi.

Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmelerin talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlandırdığı ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlendiği belirtilen metinde şöyle denildi:

"Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Salgın dönemine özgü finansal düzenlemelerin kademeli olarak normalleştirilmesi ve son dönemde likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarının, makrofinansal istikrarı destekleyeceği değerlendirilmektedir."

TCMB metninde fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizilerek şöyle denildi:

"Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir."

"Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir."

Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başladığı belirtilerek, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyinin önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyeceği kaydedildi.

Uygulanan likidite ve kredi politikalarına bağlı ithalatta gözlenen canlanmanın da, politika tedbirlerinin kademeli azaltılmasıyla dengelenmesinin beklendiği ifade edildi.