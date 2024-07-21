Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Yurt içi piyasaların gözü yeni haftada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında olacak. Son faiz artış kararı ise mart ayında yapılmıştı. O tarihte faiz yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarılmıştı. Son 3 aydır faizi sabit bırakan Merkez'in salı günü nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

AA Finans'ın 23 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı faizin yüzde 50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Foreks anketine katılan 16 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılmasını bekliyor. Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 11 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 45,00 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette beklenti faizin yüzde 50'de bırakılması yönünde oldu.

Toplantı tarihleri değişti

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle toplantı tarihi 25 Temmuz'dan 23 Temmuz'a çekilmişti.

Ağustos ayındaki toplantının tarihi ise 22 Ağustos'tan 20 Ağustos'a alınmıştı.