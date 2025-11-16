Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı hangi tarihte paylaşılacak?

Merkez Bankası'nın her toplantısı büyük bir heyecanla takip ediliyor. Diğer toplantı tarihleri şimdiden araştırılmaya başlandı. Kasım ayında toplantı olup olmayacağı sorgulanırken "Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay toplantı yapmayacak. Yılın son toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleşecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Ekonomistler, ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez'in indirim yönünde cesaretlendirebileceğini değerlendiriyor. Genel kanı 100 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde...