Merkez Bankası faizi artırdı mı düşürdü mü? Nisan ayı faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'da açıklayacağı nisan ayı faiz kararı piyasalarda merakla bekleniyordu.

Mart ayında takvim dışı ara bir toplantı yapan TCMB'nin bu ayki faiz kararında faizin sabit tutulacağına yönelik bir beklenti hakimken piyasa da sürpriz bekleyenler de vardı.

9 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla yaşanan piyasa oynaklığı ve artan enflasyon beklentilerinin ardından bu toplantı daha da önemli hale gelmişti.

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Merkez Bankası merakla beklen faiz kararını açıkladı

Piyasa dikkatlerin kesilidiği nisan ayı faiz kararı bugün (17 Nisan 2024) saat 14.00'da açıklandı.

TCMB, politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 42,5'tan yüzde 46'ya yükselttiğini duyurdu. Böylece en son Mart 2024'te faiz artışına giden TCMB 13 ay aranın ardından ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Ayrıca banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltme kararı aldı.

Karar metninde ne denildi: Enflasyon vurgusu dikkat çekiyor

Piyasa sabit faiz beklentisi yoğunlukta olduğundan Merkez Bankası'nın faiz artırımı sürpriz oldu.

Banka kararın alınmasının nedenlerini karar metninde açıkladı.

Karar metninde enfasyonist baskılara dikkat çekildi. Metinde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulandı.

Metinde "Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.

Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası takvimine göre mayıs ayında toplantı yapılmayacak.

Bir sonraki toplantı 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.