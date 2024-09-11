Merkez Bankası faizi ne zaman indirecek? İngiliz dev tarihi öne çekti
Yabancı kurumlar, Türkiye'de ilk gevşeme adımını genellikle 2024 yılı içinde beklemezken, Barclays yeni analiziyle ayrışma gösterdi. İngiltere merkezli banka, TCMB'nin kasımda ilk faiz indirimini yapacağını, sonrasında her toplantıda 250 bp'lik indirime gideceği öngörüsünü paylaştı. Barclays'e göre Ağustos 2025'te Türkiye'de faiz yüzde 25 olacak.
Barclays Plc ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine kasım ayında başlamasını beklediklerini bildirdi. Ekonomistler daha önce ilk indirimi ocak ayında bekliyordu.
Ercan Ergüzel’in de aralarında bulunduğu ekonomistler bugün yayımladıkları Gelişmekte Olan Piyasalar Çeyreklik Raporu’nda, kasım ayındaki ilk faiz indirimi sonrası TCMB’nin her toplantıda 250’şer baz puanla indirimlere devam etmesini, politika faizinin Ağustos 2025’e kadar yüzde 25’e düşürülmesini beklediklerini dile getirdi.
Bloomberght'nin haberine göre; ekonomistler, Eylül 2025’te gerçekleşen enflasyona göre reel politika faizinin negatife döneceğini öngörüyor.