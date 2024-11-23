'Merkez Bankası hazırlanıyor' diyerek tarih verdi: Şenol Babuşçu'dan 500 TL'lik banknot iddiası

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, Türkiye’de banknot sistemine yeni bir para biriminin eklenmek üzere olduğunu açıkladı. Babuşçu, yaptığı açıklamada 2025 yılının ilk aylarında 500 TL’lik banknotların tedavüle çıkacağını iddia etti.

200 TL’lik banknotların kullanım açısından 2024 yılında zirve yaptığını dile getiren Babuşçu, ekonomik şartların getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda daha büyük bir banknot basımının gündeme geldiğini belirtti. Merkez Bankası’nın hazırlıklarını tamamladığını ve yeni banknotların 2025’in başında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

200 TL’lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor.



Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor… pic.twitter.com/auscIfazUD — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) November 22, 2024

Uzmanlar, daha büyük banknotların tedavüle girmesinin, enflasyonun etkilerini yansıttığına dikkat çekiyor. Ancak bu durum, nakit kullanımını kolaylaştırmak açısından bir gereklilik olarak da görülüyor.

Konuya ilişkin resmi kurumlardan henüz bir açıklama yapılmadı.