Merkez Bankası ile Pakistan Merkez Bankası'ndan mutabakat zaptı: Ekonomik işbirliği güçleniyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Pakistan Merkez Bankası arasında 13 Şubat 2025 tarihinde işbirliğini geliştirmek için bir mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, mutabakat zaptının, iki ülke arasındaki merkez bankacılığı alanındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

Anlaşma, merkez bankacılığı alanında ortak teknik çalışmalar yürütmeyi ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor. TCMB, bu işbirliğinin uzun vadede ekonomik ve finansal ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.