Merkez Bankası, İSEDAK Merkez Bankaları Forumuna ev sahipliği yaptı

TCMB'den yapılan açıklamada, toplantının açılışı ve yönetiminin, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantının ilk oturumunda, küresel ekonomik görünüm ve İİT üyesi ülkelerin ekonomik görünümünün ele alındığı, ikinci oturumda, İİT üyesi ülkeler arasında iş birliğini geliştirmede merkez bankalarının rolüne odaklanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, milli paralarla ticaret ve merkez bankası dijital paralarının kullanım olanaklarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Üçüncü oturumda ise söz konusu ülkelerde İslami finansın teşvik edilmesi ve İslami likidite yönetimi konusu tartışılmıştır. Toplantının marjında İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında İİT Üyesi Ülkelerde Finansal Okuryazarlık ve İslami Finansın Teşvik Edilmesi Konusunda En İyi Uygulamalar konulu çalıştay düzenlenmiştir. Söz konusu çalıştay, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından TCMB, Endonezya Merkez Bankası ve Endonezya Finansal Hizmetler Otoritesi ortaklığıyla yürütülen İİT Üyesi Ülkelerde Finansal Okuryazarlığın Güçlendirilmesi ve İslami Finansın Teşvik Edilmesi başlıklı proje çerçevesinde gerçekleştirilmiştir."