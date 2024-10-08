Merkez Bankası krizini aşan Libya'da petrol üretimi normale döndü

Libya'da Merkez Bankası krizi süresince 591 bin varil seviyelerine kadar düşen günlük ham petrol üretimi, krizin çözülüp petrol sahalarının açılmasıyla 1,1 milyon varil seviyelerine yükseldi. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Merkez Bankası krizi döneminde; 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, petrol sahalarının bir kısmının kapanmasıyla 24 saatlik ham petrol üretiminin 591 bin 24 varile düştüğünü duyurmuştu.

NOC'un açıklamasında, petrol sahalarının bir kısmının kapanmasıyla 3 gün içinde üretimde 1 buçuk milyon varilden fazla düşüş yaşandığı, bunun ise ülke ekonomisinde 120 milyon doların üzerinde zarara neden olduğu kaydedilmişti.

Mücbir sebep hali 3 Ekim 2024'de son buldu

Temsilciler Meclisi 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti'ne (Trablus) verilen güvenoyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin 'Libya orduları başkomutanlığı' sıfatını kendisinden geri alarak bu unvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurmuştu. Başkanlık Konseyi ise Temsilciler Meclisi'ne cevabını Merkez Bankası üzerinden vermiş ve 18 Ağustos'ta Libya Merkez Bankası'na yeni bir başkan ve yönetim kurulu atadığını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi'nin aldığı kararı reddettiğini bildirmiş ve ülkenin doğusundaki (Temsilciler Meclisi'nin atadığı) Usame Hammad hükümeti 26 Ağustos'ta aldığı bir kararla petrol sahalarının kapatıldığını duyurmuştu. Ülke gündemini yaklaşık 2 ay meşgul eden Merkez Bankası krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun girişimiyle Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi temsilcileri bir araya gelerek 26 Eylül'de Bankayı yönetecek başkan ve yardımcısı konusunda anlaşmaya varmıştı.

NOC, 3 Ekim'de Libya'daki tüm ham petrol sahaları ve limanlarda 'mücbir sebep' halinin kaldırıldığını ve üretimin yeniden başladığını duyurmuştu.