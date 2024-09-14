Merkez Bankası müdahale hazırlığında: Piyasada likidite fazlası hızla artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Eylül itibariyle net fonlamasının yeniden negatif bölgeye geçtiği ve sistemde 139,6 milyar TL'lik likidite fazlası oluştuğu gözlemleniyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre bu durum, TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikalarına rağmen piyasada fazla likidite olduğuna işaret ediyor. Ağustos sonunda likidite neredeyse tamamen çekilmişken, kısa süre içinde bu fazlanın artması dikkat çekiyor.

Merkez Bankası, likidite fazlasını kontrol altında tutmak amacıyla çeşitli araçlar kullanmaya devam ediyor. Özellikle Türk lirası depo ihalelerine ek ihaleler yapılması ve altın ile döviz swap işlemlerine başlanması bekleniyor.

Bununla birlikte, TCMB, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek için zorunlu karşılık oranlarında da düzenlemelere gitmiş durumda. Bu adımlar, bankacılık sektöründeki TL mevduat oranlarını artırmayı hedefliyor​(