Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? BIST 100 2025 hedefi ne? İnfo Yatırım'dan yeni rapor!

Borsa İstanbul'un aracı kurumlarından İnfo Yatırım, 2025 Strateji Raporu’nu yayınladı. Raporda, sektörel beklentiler, Merkez Bankası'nın kararları ile BIST 100 Endeksi'ne dair öngörüler yer aldı.

Rapora göre Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,9 civarında büyümesi, bunun 2025'te yüzde 3'e yükselmesi bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45 olarak belirlenirken, 2025 için yüzde 28 tahmini yapıldı.

Merkez Bankası faiz indirimleri

Merkez Bankası mart ayından beri politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutarken, bazı kurumlar indirimin bu ay başlamasını bekliyor.

Raporda faizlerin bu yıl 250 bazpuan indirerek yüzde 47,5'e düşürmesinin beklendiği belirtilerek "2025 yılı ilk yarısında politika faizi ile enflasyon arasındaki farkın ortalamada 500 baz puan olacak şekilde belirleneceği, yılın ikinci yarısında bu farkın anlamlı şekilde daralacağını ve dolayısıyla para politikasını enflasyon gelişmelerinin belirlemeye devam edeceği düşünülüyor" dendi.

Borsada yön nereye?

İnfo Yatırım raporunda bu yıla 'hızlı başlayan' BIST 100 Endeksi'nde son aylarda risk iştahının oldukça fazla düştüğü kaydedildi. Raporda, endeksin yıl içinde TL bazlı rekor kırdığı kaydedildi.

Rapora şu öngörülere yer verildi: "Özellikle yabancılar açısından tabiri caizse ‘bildikleri sularda yüzmeleri’ ile yabancı alımlarının arttığı bankacılık (endeksteki ağırlığı en yüksek paylar bankacılık sektöründe) ve holding sektörü önderliğinde endeksin yukarı yönlü gidişi daha da hızlandı. Yılın ikinci yarısından sonra ise işler tersine döndü. Özellikle politika faizindeki yükseliş ile para piyasası fonları gibi görece risksiz enstrümanların yatırımcıları enflasyona karşı yeterince koruması riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdı. Ağustos’ta önce globaldeki resesyon endişeleri ardından ise jeopolitik gerginliklerin artarak devam etmesi BIST’in ilk yarıdaki yükselişini gölgeledi. Yılın ilk yarısındaki yabancı algısı ise yerini satış baskısına bıraktı.”

BIST 100 Endeksi 2025 tahmini

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, yurt içinde faiz indirim sinyallerinin konuşulmaya başlanmasının, yeni hikâyeyi şekillendirebileceğini belirterek şunları söyledi: “Faiz indirim döngüsüyle yüksek faizlerden getiri elde eden yabancı yatırımcıların riskli varlıklara geçişlerini hızlandırabileceğini düşünüyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışları, swap kanallarının açılma beklentisi, BIST50’deki açığa satış yasağının kaldırılması ve geri çekilmesi beklenen CDS, BIST’te katalizör etki yaratabilir. Bu kapsamda BIST100 endeksindeki 2025 yıl sonu hedefimiz 14.500 seviyesine işaret ediyor.”