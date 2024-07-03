Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine başlar? Mahfi Eğilmez'e göre en uygun tarih eylül

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonlarca çalışan ve emeklinin kaderini belirleyecek haziran ayı enflasyon verisini bugün açıkladı. Haziran enflasyonu 1,64 gelirken, memur ve emekli zammı hesabını netleştiren altı aylık enflasyon verisi ise yüzde 24,73 oldu.

CNBC-e canlı yayınına katılan iktisatçı Mahfi Eğilmez, "Enflasyonda sıkı para politikasından çok tamamen baz etkisi var. Önümüzdeki aylarda daha çok göreceğiz" dedi.

Eğilmez, faizin yüzde 50'ye çıkarılması nedeniyle döviz bozdurulup TL'ye dönüldüğünü, döviz bollaşınca da sabitlenme eğilimine girdiğini belirterek "TL mevduatta yüzde 50 faiz aldığı zaman kur değişmediği sürece bu doğrudan dolar faizi oluyor. Bu enflasyonun düşmesine neden oluyor. Bütün bu etkiler birleşince karşımıza bu çıktı" ifadesini kullandı.

Eğilmez, gelecek üç ay baz etkisinin devreye gireceğini, çok sıkın bir para politikası uygulanmadığını belirterek yüzde 40-50 dolar faizi ödendiğini, yüzde 10'un üzerindeki oranın çok yüksek olduğunu kaydetti.

'Eylülde faiz indiriminde yarar olabilir'

Deneyimli iktisatçı, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dair şu yorumu yaptı: "Faiz indirmek için çok erken. Acele etmemekte yarar var. Önümüzdeki 3 ay içinde 2-3 puan, bilemediniz 5 puan indirimle eylül gibi bakmak lazım. Eylül gibi faiz indirimi yapmakta yarar olabilir. Baz etkisiyle düşecek enflasyon. Yüzde 50'lere gelince faizi yüzde 50'de tutmanın anlamı yok. Eylülde başlangıç olarak iki puan indirilebilir. Öyle bir mesajı vermek yararlı olabilir."