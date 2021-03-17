“Merkez Bankası pas geçerse sürpriz olmayacak”

Enflasyonun nisanda tepe yapmasını beklediklerini söyleyen İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürü ve Baş Ekonomisti İzlem Erdem, ardından geçen yılın yüksek bazı ile lehte bir tablo görüleceğini ifade etti. Erdem, “Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisindeki iyileşmeyi iyi bir iletişimle anlatabilirse toplantıyı faiz artırmadan geçmesi sürpriz olmayacak benim için” dedi.

İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürü ve Baş Ekonomisti İzlem Erdem, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleşen İş'le Buluşmalar toplantısında gazeteci Hakan Güldağ’ın sorularını yanıtladı.

Enflasyonun seyri ve yarınki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak karara ilişkin görüşlerini aktaran Erdem, enflasyonun esas sorun olduğunu, ancak büyümenin önceliklendirildiği için geri planda kaldığını kaydetti. Erdem, “Geçen senenin koşulları büyüme politikalarını öne çıkardı. Şu anda enflasyonda yukarı yönlü baskı var. Gıda enflasyonu yüzde 18, ulaştırma yüzde 22-23 seviyelerinde. Bunu aşağı çekmemiz gerekiyor. Enflasyonda katılık devam edecek, beklentimiz nisanda tepe yapacak sonrasında geçen senenin yüksek bazı lehimize işleyecek” dedi.

“Enflasyonun yapısal kısımlarına da dokunmak gerekiyor”

Erdem, yılın ikinci yarısında Merkez Bankası’nın sadeleşme politikalarının da etkisiyle gerileme yaşanacağını belirterek, şöyle devam etti: “Sıkılaştırıcı politikaların gecikmeli etkilerini de göreceğiz. Büyümede de baskı olacak önümüzdeki dönemde. Ancak kısa vadeli değil uzun vadeli düşünmeliyiz. Reform paketi de açıklandı, sonuçları görmek istiyoruz. Enflasyonun yapısal kısımlarına da dokunmak gerekiyor. Yüzde 3,5-4 büyüyelim ama bu sorunlara da kaynak ayıralım. Burada önemli nokta mücadele etmemiz gereken alan var bu da enflasyon.”

“Beklentiler iyi yönetilmeli”

İzlem Erdem, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artışı yapmadan geçmesinin sürpriz olmayacağını dile getirerek “Kurda hareket olunca faiz artırımı beklentileri arttı. Enflasyon yüzde 16’nın üzerine çıkacaksa yüzde 17 politika faizi yetmeyecek gibi duruyor. Enflasyon beklentilerinin de iyi yönetilmesi lazım. Merkez Bankası enflasyon beklentisindeki iyileşmeyi iyi bir iletişimle anlatabilirse toplantıyı faiz artırmadan geçmesi sürpriz olmayacak benim için” diye konuştu.