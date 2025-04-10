Merkez Bankası Ramazan'ın enflasyona etkisini hesapladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yer alan "Ramazan Ayı ve Gıda Enflasyonu" başlıklı analizde Ramazan ayının gıda enflasyonu üzerinde artırıcı etkisi olduğu belirtildi.

TCMB'de görevli ekonomistler tarafından hazırlanan analizde Ramazan ayının gıda fiyatları üzerindeki etkisi analiz edildi.

Yazıda, Ramazan ayının gıda enflasyonu kalemleri üzerinde farklı etkileri olduğu belirtilerek "Gıda ve alkolsüz içecekler geneli ile işlenmemiş gıda aylık enflasyonu özelinde Ramazan ayının eş zamanlı etkisine ek olarak öncü ve gecikmeli etkilerinin olduğu; işlenmiş gıda aylık enflasyonu üzerinde ise anlamlı bir etkisinin olmadığını görüyoruz" ifadelerine yer verildi.

'Fiyat artışları kalıcı hale gelme eğiliminde'

Ramazan’ın işlenmemiş gıda fiyatları üzerindeki etkisini daha detaylı incelemek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) verilerini inceleyen uzmanlar, analizde şu ifadelere yer verdi:

* Nitekim kırmızı et ve tavuk eti fiyatlarında Ramazan ayı öncesinde başlayan artış eğiliminin Ramazan ayı boyunca ivmelendiği, Ramazan ayı sonrasında ise görece ılımlı seyrettiği dikkat çekiyor.

* Ramazan ayının bakliyat fiyatları üzerindeki etkisine baktığımızda fiyatların Ramazan ayı içerisinde yükseldiğini, öncesi ve sonrası dönemlerde ise görece yatay seyrettiğini görüyoruz

* Yumurta fiyatlarında ise, Ramazan ayı itibarıyla artış, sonrası dönemde ise düşüş izliyoruz

* İncelenen tüm ürünlerde Ramazan ayına bağlı fiyat artışlarının kalıcı hale gelme eğiliminde olduğu dikkat çekiyor.

Enflasyona etkisini hesapladılar

2025 yılı Mart ayında gıda fiyatlarında gözlenen yüksek oranlı artışlarda Ramazan ayı etkisinin de olduğunu değerlendiren uzmanlar, verilerin 2025 yılında Ramazan ayının şubat ve mart aylarında işlenmemiş gıda enflasyonunda sırasıyla 1,16 ve 3,53 puan; gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonunda ise 0,75 ve 1,09 puan yukarı yönlü etki oluşturduğuna işaret etki etiklerini belirtti.

2025 yılında Ramazan ayının manşet enflasyona gıda kaynaklı doğrudan etkisini yaklaşık 0,5 puan olmasını beklediklerini ifade etti.