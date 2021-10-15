Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervi ne kadar merak ediliyor. Döviz kuru karşısında değer kaybeden Türk Lirası ile yurt içi yerleşiklerin döviz işlemleri devam ediyor. Önceki iki haftada 3,4 milyar dolar döviz bozduran yerleşikler, Geçen hafta ise 1 milyar 519 milyon dolarlık alım yaptı. Bu işlemlerin ardından bankalardaki döviz hesaplarında bulunan toplam döviz tutarı 232 milyar 684 milyon dolardan, 234 milyar 276 milyon dolara yükseldi.

TCMB brüt döviz rezervi arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervi geçen hafta göre 2 milyar 152 milyon dolar arttı. Merkez Bankası verilerine göre, 8 Ekim ile sona eren haftada 85 milyar 356 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası altın rezervleri ise 38 milyar 107 milyon dolar seviyesine geriledi.

Bu verilerle birlikte Merkez Bankası toplam rezervleri 121 milyar 722 milyon dolardan 123 milyar 463 milyon dolar seviyesine geldi.

Net rezervler ne kadar oldu?

Merkez Bankası net rezervleri geçtiğimiz haftaya göre 324 milyon dolar düşüş göstererek 29 milyar 283 milyon dolardan 29 milyar 607 milyon dolara yükseldi.