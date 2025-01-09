Merkez Bankası rezervleri 158 milyar dolara yaklaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 3 Ocak haftasında brüt rezervler 155,06 milyar dolardan 157,9 milyar dolara yükseldi.

Döviz rezervleri 90,7 milyar dolardan 92,6 milyar dolara yükseldi.

Altın rezervleri de aynı haftada 64,3 milyar dolardan 65,3 milyar dolara çıktı.