  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası rezervleri 170 milyar dolara yükseldi
Takip Et

Merkez Bankası rezervleri 170 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), haftalık verilerine göre, son iki haftadır gerileyen rezervler yeniden yükselişe geçti. 7 Mart haftasında toplam rezervler 4,5 milyar dolar artarak 169,9 milyar dolara ulaştı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini yayımladı. Döviz rezervleri 8 yılı aşan bir süre sonra ilk kez çıktığı 173 milyar doların üzerinde kalamamıştı. Son iki haftadır gerileyen rezervler, 7 Mart haftasında yeniden yükselişe geçti.

Altın rezervleri de yükseldi...

TCMB’nin verilerine göre, toplam rezervler 4 milyar 498 milyon dolar artarak 169,9 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde brüt döviz rezervleri 97 milyar 802 milyon dolar olarak kaydedilirken, altın rezervleri 72 milyar 113 milyon dolara yükseldi.