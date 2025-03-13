Merkez Bankası rezervleri 170 milyar dolara yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), haftalık verilerine göre, son iki haftadır gerileyen rezervler yeniden yükselişe geçti. 7 Mart haftasında toplam rezervler 4,5 milyar dolar artarak 169,9 milyar dolara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini yayımladı. Döviz rezervleri 8 yılı aşan bir süre sonra ilk kez çıktığı 173 milyar doların üzerinde kalamamıştı. Son iki haftadır gerileyen rezervler, 7 Mart haftasında yeniden yükselişe geçti.
Altın rezervleri de yükseldi...
TCMB’nin verilerine göre, toplam rezervler 4 milyar 498 milyon dolar artarak 169,9 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde brüt döviz rezervleri 97 milyar 802 milyon dolar olarak kaydedilirken, altın rezervleri 72 milyar 113 milyon dolara yükseldi.