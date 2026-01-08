Merkez Bankası rezervleri düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre TCMB'nin toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4,8 milyar dolar düşüle 189,1 milyar dolara geriledi. Önceki hafta rezervler 193,9 milyar dolar seviyesindeydi.

2 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya göre 69,2 milyar dolardan 66,8 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde altın rezervleri ise 116,9 milyar dolardan 114,5 milyar dolara indi.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise aynı hafta itibarıyla 79,8 milyar dolardan 76,9 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler ise 67,5 milyar dolardan 62,6 milyar dolara düştü