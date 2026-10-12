Merkez Bankası rezervlerinde 6 hafta sonra yön değişti!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) rezervlerinde altı haftadır süren düşüşün ardından yönün yukarı döndüğü hesaplandı. Toplam rezervlerin bir haftada 4,2 milyar dolar artarak 171,6 milyar dolara yükseldiği tahmin ediliyor. Kesin rakamlar ise 15 Ekim'de açıklanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervlerinin 9 Ekim haftasında 4,2 milyar dolar arttığı hesaplandı.
Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2 Ekim haftasında 167,4 milyar dolar olan toplam rezervler, 9 Ekim haftasında 171,6 milyar dolara yükseldi.
Altı haftalık düşüşün ardından ilk artış
Hesaplamaların resmi verilerle doğrulanması halinde, TCMB rezervlerinde altı haftadır devam eden düşüş sona ermiş olacak.
Merkez Bankası, 9 Ekim haftasına ilişkin resmi rezerv verilerini 15 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.