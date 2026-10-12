Merkez Bankası rezervlerinde 6 hafta sonra yön değişti!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervlerinin 9 Ekim haftasında 4,2 milyar dolar arttığı hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2 Ekim haftasında 167,4 milyar dolar olan toplam rezervler, 9 Ekim haftasında 171,6 milyar dolara yükseldi.

Altı haftalık düşüşün ardından ilk artış

Hesaplamaların resmi verilerle doğrulanması halinde, TCMB rezervlerinde altı haftadır devam eden düşüş sona ermiş olacak.

Merkez Bankası, 9 Ekim haftasına ilişkin resmi rezerv verilerini 15 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.