Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor

TCMB verilerine göre, 20 Mart haftasında toplam brüt rezerv 12,16 milyar dolar azalarak 177,46 milyar dolara geriledi.

Bir önceki hafta 189,62 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam brüt rezerv, 20 Mart haftasında düşüşünü sürdürdü. Böylece Merkez Bankası rezervleri, İran savaşıyla birlikte piyasalarda artan oynaklığın üçüncü haftasında da gerilemiş oldu.

Döviz rezervleri yükseldi, altın rezervleri geriledi

Haftalık verilere göre, döviz rezervleri 55,48 milyar dolardan 61,29 milyar dolara yükseldi. Buna karşın altın rezervleri 134,14 milyar dolardan 116,16 milyar dolara gerileyerek toplam rezervlerdeki düşüşün ana belirleyicisi oldu.

Net rezervler 58 milyar doların altına indi

TCMB’nin net uluslararası rezervleri de aynı dönemde 69 milyar dolardan 57,41 milyar dolara geriledi. Böylece net rezervler 58 milyar doların altına düşmüş oldu.

Üç haftalık kayıp 32,8 milyar dolara ulaştı

28 Şubat’ta başlayan saldırılar öncesinde 210,26 milyar dolar düzeyinde bulunan toplam brüt rezervler, son verilerle birlikte 177,46 milyar dolara indi. Böylece Merkez Bankası rezervlerinde savaşın başladığı tarihten bu yana toplam 32,8 milyar dolarlık düşüş kaydedildi.