Merkez Bankası rezervlerinde güçlü toparlanma

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Merkez Bankası rezervlerinde son haftalarda yaşanan yükseliş devam ediyor. Matriks Haber’in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 7 Ağustos haftasında 178,4 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 14 Ağustos haftasında 5,1 milyar dolarlık artışla 183,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, rezervlerde yaklaşık son 5 ayın en yüksek seviyesine işaret etti.

Merkez Bankası rezervleri 183,5 milyar dolara yükseldi

TCMB’nin toplam rezervlerinde toparlanma hız kazandı. Matriks Haber’in hesaplamasına göre rezervler, 14 Ağustos ile sona eren haftada yaklaşık 5,1 milyar dolar arttı.

Böylece toplam rezervler 178,4 milyar dolardan 183,5 milyar dolara yükseldi.

Son artışla birlikte Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ocak ayında tarihi rekor kırılmıştı

Merkez Bankası rezervleri 2026 yılına oldukça yüksek seviyelerde başlamıştı.

Toplam rezervler, 30 Ocak haftasında 218,2 milyar dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Ancak bu tarihten sonra rezervlerde dalgalı ve ağırlıklı olarak aşağı yönlü bir seyir yaşandı.

Son hesaplanan 183,5 milyar dolarlık seviyeye rağmen rezervler, ocak ayındaki tarihi rekorun yaklaşık 34,7 milyar dolar altında bulunuyor.

Haziranda 149,2 milyar dolara kadar geriledi

Rezervlerde özellikle mart ayında sert bir düşüş yaşandı.

Gerileme sonraki aylarda da devam ederken toplam rezervler, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolara kadar indi. Bu seviye yaklaşık 6 ayın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ardından yön yeniden yukarı döndü.

İki haftada dikkat çeken artış

Temmuz ayında başlayan toparlanmayla rezervler 31 Temmuz haftasında 164,5 milyar dolara çıktı.

7 Ağustos haftasında ise çok daha güçlü bir yükseliş yaşandı. Toplam rezervler bir haftada yaklaşık 13,9 milyar dolar artarak 178,4 milyar dolara ulaştı.

14 Ağustos haftasına ilişkin 183,5 milyar dolarlık hesaplamanın gerçekleşmesi halinde, rezervlerde 31 Temmuz'dan bu yana iki haftada yaklaşık 19 milyar dolarlık artış yaşanmış olacak.

20 Ağustos'ta açıklanacak

14 Ağustos haftasına ilişkin rakamlar henüz TCMB tarafından resmi olarak yayımlanmadı. Merkez Bankası, haftalık rezerv verilerini 20 Ağustos Perşembe günü saat 14.30’da açıklayacak.