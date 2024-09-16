Merkez Bankası rezervlerinde hızlı yükseliş: Swap hariç net rezervler 9 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde önemli bir artış kaydedildi. 13 Eylül haftasında brüt rezerv, önceki haftaya kıyasla 6,8 milyar dolar artış göstererek 153,6 milyar dolara ulaştı. Bu gelişme, Türkiye’nin uluslararası rezervlerinin güçlendiğini ortaya koyuyor.

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri de 9 milyar dolarlık artışla 48,8 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Türkiye ekonomisinin dış kaynaklar açısından daha güvenli bir pozisyonda olduğunu işaret ediyor.

Swap hariç net rezervlerde büyük artış

Özellikle swap hariç net rezervlerde kaydedilen artış dikkat çekici oldu. Bir önceki hafta 17,4 milyar dolar seviyesinde bulunan swap hariç net rezervler, 9 milyar dolar artarak 26,5 milyar dolara ulaştı. Swap işlemleri çıkarıldığında net rezervlerdeki bu artış, Merkez Bankası’nın likidite ve döviz pozisyonunda iyileşme olduğunu gösteriyor.

Rezerv artışı devam ediyor

Merkez Bankası, rezervlere ilişkin son verilerini perşembe günü saat 14.30’da açıklayacak. 30 Ağustos haftasında brüt rezerv 146,8 milyar dolar, net uluslararası rezerv ise 39,7 milyar dolar düzeyindeydi. 13 Eylül itibarıyla ise bu rakamların önemli ölçüde yukarı yönlü revize edildiği görülüyor.