Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı düşüş

3 Mart haftasında TCMB'nin brüt rezervleri 120,4 milyar dolar olmuştu. TCMB'nin net rezervleri aynı dönemde 2 milyar dolar düşüşle 18,7 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervlerde de olumsuz bir tablo izlendi. TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta eksi 44,3 milyar dolar oldu.

Yabancı hisse ve tahvil sattı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre geçen hafta yabancı yatırımcılar net 53.5 milyon dolarlık hisse senedi, 56.2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Mart itibarıyla 26 milyar 381,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Mart'ta 27 milyar 495,7 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 382,9 milyon dolardan 1 milyar 307,1 milyon dolara, ŞBS stokları da 75,2 milyon dolardan 74,5 milyon dolara indi.

Döviz mevduatları 1.1 milyar dolar arttı

TCMB verilerine göre 10 Mart haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,1 milyar dolar artışla 187,6 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı geçen hafta 1,2 milyar dolar artış gösterdi. Döviz mevduatı pariteden arındırılmış olarak gerçek kişilerde 11 milyon dolar azalırken, tüzellerde 1,2 milyar dolar arttı.