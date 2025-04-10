Merkez Bankası rezervlerinde son durum belli oldu

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 4 Nisan haftasında 2 milyar 250 milyon dolar azalarak 154,3 milyar dolara geriledi.

CNBC-e'nin Merkez Bankası verilerine dayandırdığı hesaplamalara göre, brüt döviz rezervleri bu dönemde 77 milyar 839 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, altın rezervleri ise 76 milyar 422 milyon dolara çıktı.

Döviz rezervi azaldı, altın rezervi arttı

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 4 Nisan haftasında döviz rezervleri 2,8 milyar dolar azalırken, altın rezervleri ise 520 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası rezervleri 13 Eylül 2024 haftasından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Rezervler son 3 haftada 16 milyar 821 milyon dolar azaldı.