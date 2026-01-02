Merkez Bankası rezervlerinde son durum! Döviz düştü, altın yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre TCMB'nin toplam rezervleri, 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 artarak 199,9 milyar dolara yükseldi. Önceki hafta rezervler 192,3 milyar dolar seviyesindeydi.

26 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya göre yüzde 3,4 düşüşle 71,7 milyar dolardan 69,2 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde altın rezervleri ise yüzde 3,5 atarak 112,9 milyar dolardan 116,9 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise aynı hafta itibarıyla 80,4 milyar dolardan 79,8 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler ise 66,7 milyar dolardan 67,5 milyar dolara yükseldi.