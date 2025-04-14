Merkez Bankası rezervlerinde son rakam belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda siyaset gündeminde yaşanan gelişmeler TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine neden olmuş, TCMB de bu hızlı düşüşü engellemek için bir dizi uygulamayı hayata geçirmişti.

Rezevler bir haftada 6,7 milyar dolar eridi

Ancak Merkez'in brüt rezervlerindeki düşüş 3. haftada da sürüyor. Son hesaplamaya göre, brüt rezervler 11 Nisan haftasında 6,7 milyar dolar azalarak 147.6 milyar dolara geriledi.

Net uluslararası rezervlerinin ise 10 milyar dolar azalarak 38,7 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

4 Nisan haftasında kayıp 2 milyar 250 milyon dolardı

4 Nisan haftasında Merkez'in brüt rezervi 154,3 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 48,7 milyar dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.