Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve: İlk kez 180 milyar doları aştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin üst üste ikinci haftasında da artış gösterdiği hesaplandı.

ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, toplam rezervler 5 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1,88 milyar dolar artarak yeni bir zirve yaptı.

Böylece, 29 Ağustos haftasında 178,4 milyar dolar ile rekor kıran rezervler, 5 Eylül haftasında yaklaşık 180,2 milyar dolara çıkarak yeni bir zirve gördü.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

29 Ağustos haftasında rekor açıklanmıştı

TCMB tarafından açıklanan son verilerde Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde rekor kırıldığı görülmüştü.

TCMB verilerine göre 29 Ağustos haftasında toplam rezervler 178,4 milyar dolara yükselerek yeni rekor seviyesine ulaşmıştı.

Net rezervler de aynı haftada 71,8 milyar dolardan 73,7 milyar dolara yükselmişti.