Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre TCMB'nin toplam rezervleri, 19 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 1,5 artarak 192,3 milyar dolara yükseldi. Önceki hafta rezervler 190,8 milyar dolar seviyesindeydi.

19 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya göre yüzde 1,1 artarak 70,9 milyar dolardan 71,7 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde altın rezervleri ise yüzde 0,7 atarak 112,9 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise aynı hafta itibarıyla 80,4 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta net rezevler 79,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Swap hariç net rezervler ise 66,2 milyar dolardan 66,7 milyar dolara yükseldi.