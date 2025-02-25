Merkez Bankası son veriyi açıkladı! Toplumun enflasyon beklentisi yükseldi
Merkez Bankası, Sektörel Enflasyon Beklentileri araştırmasının şubat sonuçlarını açıkladı. Piyasa uzmanları 12 ay sonrası için yıllık yüzde 25,3 enflasyon bekliyor. Reel sektörün enflasyon beklentisi yüzde 41,9 olurken, hanehalkı için bu oran yüzde 59,2. Enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkının oranı da önceki aya göre geriledi.
Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini açıkladı.
Buna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 seviyesine geriledi.
Reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesine gerileyenn enflasyon beklentisi, hanehalkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.