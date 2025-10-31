Merkez Bankası (TCMB) açıkladı: KKM eylülde 7,4 milyar dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi eylülde 2,3 milyar dolar azalarak 7,4 milyar dolara geriledi. Gerçek kişi hesapları 7,2 milyar dolara düşerken, tüzel kişi bakiyesi 200 milyon dolarda sabit kaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin eylülde 7,4 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.
TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin eylül ayı sonuçlarını yayımladı.
Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi eylülde 2,3 milyar dolar azalarak 9,7 milyar dolardan 7,4 milyar dolara geriledi.
Eylülde gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 7,2 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.