Merkez Bankası toplantı tarihi... MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası son 4 toplantıda pas geçerken bir sonraki toplantıda nasıl bir hamle yapılacağı merak ediliyor. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar toplantı tarihine odaklanırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.
Merkez Bankası uzun zamandır faizleri yüzde 37'de sabit bırakıyor. Temmuz ayında da pas geçen Merkez'in ağustosta toplantı yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Merkez bir sonraki toplantısını 10 Eylül'de gerçekleştirecek ve karar saat 14.00'te duyurulacak.
Uzmanlar bir sonraki toplantıda da Merkez Bankası'nın pas geçeceğini düşünüyor.