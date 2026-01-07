MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye'de faizlerin nereye doğru everileceği merak ediliyor. Ocak ayındaki Merkez Bankası'nın ocak ayındaki yapacağı toplantı, kritik bir öneme sahip. Peş peşe yapılan dört faiz indirimi sonrası yeni toplantıda nasıl bir karar alınacağı sıkça tartışılıyor. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu iyice artmış durumda...
Enflasyon verileri sonrası gözler yeniden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Ocak ayı faiz kararı için geri sayım başlarken piyasalar toplantı tarihini bekliyor. Son dönemde art arda gelen faiz indirimleri, yeni adımın yönüne dair soru işaretlerini artırdı. Vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunu artırıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek ve saat 14.00'te karar duyurulacak.
Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönünde...