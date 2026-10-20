MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHİ: TCMB faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

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Milyonları yine kritik Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Genel kanı bu ay faizlerin düşeceği yönünde... Günler ilerledikçe gündemden düşmeyen soru ise "Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısı 22 Ekim'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak. Toplantı özeti ise 30 Ekim'de yayımlanacak.

Eylül ayı enflasyon rakamlarını beklenti altında gelmesi ve yıllık enlfasyonın yüzde 30 altına düşmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın 100 ve 200 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.