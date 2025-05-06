Merkez Bankası toplantısı faiz kararı ne zaman? TCMB (PPK) toplantısı bu ay var mı?

Enflasyon verilerinin ardından Merkez Bankası'nın nasıl bir yol izleyeceği merak edilmeye başlandı. TCMB son toplantısını 17 Nisan Perşembe günü gerçekleştirmişti. PPK uzun bir aranın ardından fazilerde artışa gitmiş ve yüzde 46'ye çıkarmıştı.

Vatandaşlar bu ay toplantının yapılıp yapılmayacağını araştırıken yoğun şekilde "Merkez Bankası toplantısı faiz kararı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bu ay toplanmayacak. Bir sonraki Merkez Bankası toplantısı 19 Haziran'da gerçekleşecek ve faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak.

TCMB toplantı tarihleri:

19 Haziran

24 Temmuz

11 Eylül

23 Ekim

11 Aralık