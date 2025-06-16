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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararına sayılı günler kaldı. Yıllık bazda enflasyon düşüşe geçerken PPK'nın nasıl bir karar alacağı merak konusu olmuş durumda... Günler ilerledikçe "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusu artıyor. İşte tarihler... 

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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haziran ayı toplantı tarihi ayın ortalarına geldiğimizde sıkça araştırılıyor. Faizlerin düşüp düşmeyeceği merak edilirken toplantıya çok az bir süre kala "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusu sıklaşıyor.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı haziran ayının 19'unda gerçekleşecek. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? - Resim : 1

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Kaynak: HABER MERKEZİ