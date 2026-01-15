Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı hangi gün açıklanacak?

Merkez Bankası’nın ocak ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalar ve vatandaşlar, TCMB’nin hangi gün toplanacağını ve kararın ne zaman açıklanacağını yakından takip ediyor. Özellikle faiz politikasına ilişkin mesajlar merak ediliyor. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün ve saat kaçta duyurulacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek ve saat 14.00'te karar duyurulacak.

Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönünde...