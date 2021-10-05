Merkez Bankası: TÜFE'de enerji ve hizmet etkili oldu

Merkez Bankası, TÜİK'in dün açıkladığı eylül enflasyonuna ilişkin değerlendirmesini yayınladı.

Tüketici fiyatlarının eylül ayında yüzde 1,25 oranında arttığını ve yıllık enflasyon 0,33 puan yükselişle yüzde 19,58’e çıktığını anımsatan Merkez Bankası, tüketici enflasyonundaki yükselişte enerji ve hizmet fiyat gelişmelerinin etkili olduğunu bildirdi.

Yapılan özet değerlendirme şöyle:

Bu dönemde petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarındaki artışlarla birlikte uluslararası enerji fiyatları olumsuz bir görünüm kaydetmiştir. Eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıları sınırlasa da, yurt içi enerji fiyatları şebeke suyu ile kömür ve odun gibi katı yakıt fiyatları kaynaklı olarak artmıştır.

Yaz aylarında hızlanan gıda yıllık enflasyonu bu dönemde sınırlı bir oranda gerileyerek yüksek seviyesini korumuştur.

Temel mal yıllık enflasyonu dayanıklı tüketim mallarında bir önceki yıldaki yüksek bazın da etkisiyle yavaşlamıştır.

Bu dönemde, hizmet enflasyonu süregelen açılma etkilerine de bağlı olarak yükselirken hizmet enflasyon görünümünde okul ve üniversitelerin açılmasına bağlı etkiler dikkat çekmiştir.

Hizmet fiyat gelişmelerinin yansımasıyla B ve C göstergelerinde yıllık enflasyon artmış, göstergelerin yakın dönem eğilimlerinde yavaşlama kaydedilmekle birlikte yüksek seviyeler korunmuştur.