Merkez Bankası TÜSİAD ile görüştü

TÜSİAD yönetimi ile görüşen Merkez Bankası’nın önümüzdeki günlerde farklı sektörlerle temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

Daha önce Para Politikası Kurulu metninde seçici kredi anlayışıyla hareket edileceğini açıklayan Merkez Bankası’nın iş dünyası ile görüşmesi oldukça önemli bulunuyor. Merkez Bankası’na son yapılan atamalarla birlikte yeni kadronun hızlı reaksiyon aldığına dikkat çeken kaynaklar, atılacak doğru adımlarla reel sektörün yaşadığı finansman sorunun aşılmak istendiğini söylüyor.

İş dünyası finansman sorununa çözüm bekliyor

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz TESK Başkanı Bendevi Palandöken şöyle konuştu: “Esnaf enflasyonist ortamda büyük sıkıntılar yaşıyor. Şuanda en büyük sıkıntımız krediye ulaşamamak. Esnaf Kefalet’i ile düşük faizli kredi esnafımıza veriliyor. Ancak burada kredilerin miktarının artırılması gerekiyor. Ticari kredilere ulaşamayan esnaf zor durumda kalıyor. Bu sorun biran önce çözülmeli.”

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da KOBİ kredilerinde yaşanan daralmanın zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıdığını belirterek, "Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin önceliği mevcut üretim kapasitesini korumak olmalı. Ticari krediler aniden ve çok sert bir şekilde kesilmemeli. Reel sektörün finansmana erişim taleplerine toptancı bir şekilde olumsuz bakılmamalı" demişti.