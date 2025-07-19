Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK) tarafından açıklanan bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin bilgilendirme videosu paylaşti.

"Yapılandırma Nedir?" başlıklı videoda bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkânı sunulduğu ve bireysel kredi kartlarında yapılandırma için azami faiz oranının yüzde 3,11 ile sınırlandırdığı hatırlatıldı.

Yapılandırmanın avantajlarının anlatıldığı videoda, yapılandırma ile kredi borçlarının daha uygun koşullarda yeniden düzenlenmesine olanak verdiği belirtildi.

Yapılandırmayı örnekle açıkladı

Yapılandırmayla kredi borçlarının daha ödenebilir taksitlere bölündüğü anlatılan videoda bir örnekle durum özetlendi.

Videoda 250 bin TL kredi kartı borcunu olan bir kişinin yapılandırma öncesinde yüzde 4,75 faiz oranı ve 12 aylık vadeyle her ay yaklaşık 31 bin 100 TL ödeme yaptığı ancak yapılandırma sonrası bu tutarın düştüğü belirtildi.

Merkez'in bilgilendirmesine göre, yapılandırma sonrasında faiz oranı yüzde 3,11’e düşerken vade süresi de 48 aya uzatılabiliyor. Bu durumda aylık ödeme tutarı 11 bin 800 TL’ye kadar düşüyor.

Yapılandırmadan nasıl yararlanılır?

TCMB videoda ayrıca yapılandırmadan nasıl yararlanılabildiğini ve nasıl başvuru yapıldığını da açıkladı.

Videoda, yapılandırmadan yararlanmak için, ödenmemiş borç bakiyesi olan bankaya başvurulması gerektiği kaydedildi.