Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası, döviz hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.

15 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan zorunlu karşılık oranları hakkındaki tebliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle zorunlu karşılık oranları şöyle gerçekleşti:





Resmi Gazete'deki bu tebliğin ardından sabah Merkez Bankası, ZK düzenlemesine ilişkin ayrıntıları açıklayacak ve hangi tutarda döviz tesisi beklendiğini duyuracak.



Temmuzda da 2 puan artmıştı

Merkez Bankası, 1 Temmuz'da da Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürmüş, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırmıştı.

Döviz hesapları rekor tazeledi

Bu arada 3 Eylül haftasına ait para banka verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 922 milyon dolar artış göstermiş; böylece bir önceki hafta 236 milyar 196 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 238 milyar 118 milyon dolara çıkmıştı.

Toplam rezerv 119 milyar doları aştı

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 3 Eylül 2021 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artış ile 27 milyar 856 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 91 milyon dolar artış gösteriken, toplam rezervler 118 milyar 264 milyon dolardan 119 milyar 198 milyon dolar seviyesine yükseldi.