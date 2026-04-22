Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası merakla beklenen yılın 3. faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak. Savaşın gölgesinde açıklanacak faiz kararı öncesinde beklentiler Merkez'in toplantıyı pas geçmesi ve politika faizini yüzde 37'de bırakması yönünde şekilleniyor.

Savaşın yarattığı belirsizlik devam ederken, TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan enflasyon üzerindeki etkilere işaret ederek, "Bu süreçte temkinli ve veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz. Sıkı parasal duruşa ilişkin aldığımız son kararlar, özellikle beklentileri çipalamaya dair iletişim açısından da önem taşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

TCMB, Mart ayındaki ikinci toplantıda politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmış, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 35,5'te tutmuştu.

Gözler faiz kararında

Piyasalar merakla Merkez'den çıkacak faiz kararına odaklanırken, analistlerden farklı değerlendirmeler geliyor.

Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, mevcut koşullarda Merkez Bankası'nın yaz sonuna kadar faiz indirimi yapmasını düşük ihtimal olarak görürken, Bank of America (BofA) Merkez'in güvenilirliği güçlendirmek için 300 baz puanlık artışla yüzde 40'a çıkışı daha olası görüyor.

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch ise TCMB'nin politika faizini yüzde 37’de sabit tutacağını, jeopolitik riskler ve enflasyon baskıları nedeniyle faiz indirimlerinin aralık ayından önce gündeme gelmeyeceğini değerlendiriyor.