Merkez Bankası, yüzde 11,25 faizle 10 milyar lira verdi

17 Ağustos 2020

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 16 Eylül vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar TL fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 73 milyar 700 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik faiz yüzde 11,85, en düşük faiz yüzde 11,79 ve en yüksek faiz yüzde 12,14 seviyesinde gerçekleşti.

Basit faizler ise en düşük yüzde 11,20, ortalama yüzde 11,25 ve en yüksek yüzde 11,51 oldu.