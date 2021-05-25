Merkez Bankası’nda bir görevden alma daha

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Naci Ağbal’ın kısa bir süre görev yaptıktan sonra başkanlık görevinden alındığı Merkez Bankası’nda, şimdi de Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş’ın yerine Başkan Yardımcısı olarak Prof.Dr. Semih Tümen atandı.

2000 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun olan Semih Tümen, Merkez Bankası’nda , Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı ve Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Halen TED Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Semih Tümen, aynı zamanda İktisat Bölümü Başkanlığını yürütüyoır. Tümen, Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi Danışmanlığı görevini de yürütüyor.